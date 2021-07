Cerca de 400 mil personas asistieron a Woodstock 99, evento que intentaba replicar lo ocurrido 30 años antes, con la presencia del nombres destacado de los 90, como Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine y The Offspring. Pero el resultado fue caos y desastre que se recuerdan en el próximo documental sobre el festival que se estrenará en HBO Max el 23 de julio.

LEER ARTICULO COMPLETO