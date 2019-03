J Balvin, The Strokes y Ariana Grande en el cartel de Lollapalooza Chicago

Entre el 1 y 4 de agosto de 2019 se realizará una nueva versión del Lollapalooza Chicago, que tendrá lugar en Grant Park de la ciudad estadounidense y que este miércoles anunció su cartel.

Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan la próxima cita donde también estarán Tame Impala, Flume, The Chainsmokers y J Balvin.