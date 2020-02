Joven rapero Pop Smoke fue asesinado a tiros en su casa

Pop Smoke, rapero de apenas 20 años, falleció en la madrugada de este miércoles luego que presuntos delincuentes lo balearan en su hogar.

Según reportó TMZ, cerca de las 4:30 de la mañana dos sujetos encapuchados ingresaron al domicilio que el artista arrendaba en Los Angeles, EE.UU. y dispararon "varias veces".

Los desconocidos huyeron, mientras que Pop Smoke fue trasladado a un hospital, donde declararon su fallecimiento.

El rapero tenía una ascendente carrera que despegó en 2019 con el lanzamiento de canciones como "Welcome to the Party", una colaboración con Travis Scott y un remix de Nicki Minaj a su tema más popular.

Nicki Minaj fue una de las primeras artistas en lamentar su muerte mediante redes sociales.