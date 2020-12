La cantante Katy Perry estrenó el videoclip de su nuevo sencillo "Not the End of the World", en el cual bromea con su innegable parecido a la actriz Zooey Deschanel. De hecho, en la producción un grupo de extraterrestres secuestra a la estrella de "(500) Days of Summer" en vez de a la popular voz estadounidense.

