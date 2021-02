"Echoing" es el nombre del nuevo tema de Kings of Leon, banda que el próximo 5 de marzo lanzará "When you see yourself", su octavo álbum de estudio. La agrupación de rock multi platino y ganadora de un Grammy estrenó esta última canción que ha sido descrita por Consequence of Sound como "tensa y llena de vida". ¿Qué dirán los fans de la banda al respecto?

