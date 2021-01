Jay Kay, líder de Jamiroquai, se refirió a las comparaciones con el particular manifestante que ingresó al Capitolio con un un sombrero con cuernos de búfalo, similar a los que el cantante usa en vivo. El británico dijo que le gustaban los sombreros "pero no estoy seguro de que sea mi gente". En el video expresó: "Buenos días mundo. Algunos de ustedes pueden estar pensando que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos 'freaks'".

