Llegada de Tool al streaming sacude a sus fanáticos

Este viernes 2 de agosto el catálogo musical del grupo Tool arribó a plataformas de streaming, terminando con una espera de años por parte de los fanáticos.

Tanto en Spotify como en Apple Music ya se pueden escuchar los cuatro discos de los estadounidenses: "Undertow" de 1993, "Ænima" de 1996, "Lateralus" de 2001 y "10,000 Days" de 2006.

Además fue publicado el EP de 1992 "Opiate", que incluye el primer sencillo de la carrera de Tool "Hush".

El arribo de la música fue celebrado por sus fanáticos en redes sociales, quienes no tuvieron límites para expresar su felicidad. La tardanza para su integración a los servicios de streaming se debió a razones artísticas y a la decisión de los propios músicos de no ser parte.

Ahora, los autores de "Schism" prepararán el lanzamiento de "Fear Inoculum", su quinto álbum de estudio, para el próximo 30 de agosto.

... Have you ever waited for something for so long, that when it actually came, you felt heaven and hell at the same time? This is that fucking moment, and I fucking relish in it ... #tool pic.twitter.com/PmwGMNgsaS