Medio brasileño asegura que Billie Eilish estará en Lollapalooza

En apenas algunos meses se convirtió en un fenómeno musical, con más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 400 millones de reproducciones en Youtube. Ahora, la joven cantante Billie Eilish parece estar lista para hacer su debut en Sudamérica.

Esto porque según el portal Destak Journal, conocido por adelantar conciertos regionales, aseguró que la estadounidense de 17 años será parte de la edición brasileña del festival Lollapalooza, que se realizará entre el 3 y el 4 de abril.

Si bien no especifica sobre la presencia de Eilish en el resto de las versiones de Lollapalooza, el medio resaltó que año a año las ediciones de Chile y Brasil comparten buena parte de su cartel de artistas.

Billie Eilish irrumpió en 2017 con su EP "Don't Smile at me" y con algunas canciones para la banda sonora de la serie "13 Reasons Why". Pero no fue hasta 2019 que explotó su fama con la edición de su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", el cual incluye el exitoso single "Bad Guy".

Otro de los nombres que suena para la edición 2020 de Lollapalooza, según Destak Journal, es el de Guns N' Roses.