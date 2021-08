Megadeth auncia a un ex miembro como su nuevo bajista

La banda Megadeth anunció a su ex miembro James LoMenzo como el bajista que tendrán para su próxima gira por Estados Unidos, esto tras el despido de David Ellefson por un escándalo sexual.

Según Consequence of Sound, los autores de "Tornado of souls" confirmaron en un comunicado que LoMenzo, que estuvo en la banda entre 2006 y 2010, los acompañará en estos shows desde el próximo 20 de agosto.

"Estoy muy contento de volver a Megadeth para esta gira. No hay mejores fanáticos que los de esta banda y no puedo esperar para compartir esta música con ustedes", dijo en este anuncio LoMenzo, quien grabó junto al grupo los discos "United Abominations" y "Endgame".

Por su parte el líder Dave Mustaine aseguró estar feliz con el retorno del bajista y anunció que los ensayos para esta gira ya comenzaron.

Por ahora se desconoce si James LoMenzo regrabará las partes que Ellefson hizo para "The Sick, the Dying and the Dead", el próximo álbum de Megadeth.

En mayo pasado el bajista y fundador del grupo, David Ellefson, fue despedido por protagonizar un escándalo sexual junto a una menor de edad.