Eliminan a último minuto logo de Slayer en auto de NASCAR

El nombre de la banda estadounidense Slayer aparecería este sábado en una carrera nocturna de NASCAR como patrocinador de un piloto, pero horas antes del evento, el logo fue eliminado tras preocupaciones de otras firmas.

El piloto de NASCAR J.J. Yeley reveló hace unos días que Slayer patrocinaría su auto para la carrera de este sábado por la noche en el Bristol Motor Speedway. La idea era promover la próxima etapa de la gira de despedida de la banda de Tom Araya.

"Las carreras NASCAR y Slayer tienen mucho en común. Ambos son extremadamente rápidos, intensos y agresivos", había dicho el guitarrista Kerry King.

Sin embargo, solo un día antes de la carrera, la banda reveló que su patrocinio se había eliminado a último minuto. "Hoy, según los informes, debido a las preocupaciones de otros patrocinadores participantes desde hace mucho tiempo, Slayer ha sido retirado como el patrocinador principal", dijo la banda en un comunicado el viernes.

"Después de casi 40 años, Slayer aparentemente sigue siendo tan aterrador para algunos como siempre", agregó la banda que se presenta en octubre en Chile.

Según ESPN tanto Rick Ware Racing (equipo del piloto Yeley) como los otros patrocinadores del auto sintieron que Slayer no se alineó con su imagen y creencias.

That’s right fans!! @slayer is going to be on my @RickWareRacing @nuclearblastusa #54 next week @BMSupdates 🤘🤘🤘🎸🎸 #RockBristol pic.twitter.com/gWX8V3YHtb