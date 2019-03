Fanáticos de Michael Jackson demandan a presuntas víctimas que aparecen en documental

Tres grupos de fanáticos de Michael Jackson están demandando a sus presuntas víctimas en Francia por "manchar su memoria" al participar en el documental "Leaving Neverland" de HBO.

Michael Jackson Community (que dice ser el "foro oficial del club de fans"), y los grupos de MJ Street y On The Line acusan a Robson Wade y James Safechuck de "linchar" al Rey del Pop, según informó The Guardian.

El caso, que será escuchado por un tribunal de Orléans en el norte de Francia en julio, se suma a los reportes que indican que los hijos de Jackson también estaban considerando emprender acciones legales contra los hombres, quienes dicen que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

El abogado Emmanuel Ludot, quien anteriormente había demandado exitosamente al médico de Jackson por causarle malestar a sus fanáticos al darle las drogas que lo mataron, dijo que los fanáticos "quieren desacreditar las acusaciones de pedofilia" contra Jackson.

Tras el estreno del documental en Estados Unidos varias emisoras dejaron de reproducir la música de Jackson. Incluso, los creadores de "Los Simpson" también eliminaron un episodio en el que aparece el fallecido cantante.

