Miembros de Beastie Boys anuncian shows para repasar su historia

Tres shows llamados "Beastie Boys Story" fueron anunciados por los dos miembros sobrevivientes del conjunto y que serán dirigidos por Spike Jonze.

Adam "Ad-Rock" Horovitz y Michael 'Mike D' Diamond volverán al escenario en Estados Unidos con un show en Filadelfia (5 de abril) y dos en Nueva York (8 y 9 de abril).

La banda no proporcionó más detalles sobre los eventos, aunque se espera que esté vinculado a la autobiografía recientemente lanzada, titulada "Beastie Boys Book".

Jonze dirigirá las presentaciones, volviendo a trabajar con el grupo luego de hacerse cargo de los videoclips "Sabotage", "Sure Shot" y "Don't Play No Game That I Can't Win".