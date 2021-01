Miembros de Red Hot Chili Peppers encabezan disco tributo a Gang of Four

Por primera vez en 15 años Flea y John Frusciante, bajista y guitarrista de Red Hot Chili Peppers, volverán a grabar juntos. Además del álbum que preparan con el cuarteto, los músicos serán parte de un llamativo disco tributo al grupo británico Gang of Four.

La producción llevará por nombre "The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four" y estará dedicada al fallecido guitarrista de la banda. Además marcará el primer registro musical entre ambos Red Hot Chili Peppers desde "Stadium Arcadium" de 2006.

Además de la dupla de Frusciante y Flea que reversionarán "Not great men", el disco contará con la participación de Warpaint, IDLES, Killing Joke, Helmet, Gary Numan, Robert Del Naja de Massive Attack y una dupla entre Serj Tankian (System of a Down) y Tom Morello (Rage Against the Machine), cuyo sencillo "Natural's Not in It" ya fue liberado.

El disco tributo a Gang of Four será lanzado el próximo 14 de mayo.