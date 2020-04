"Mil cosas" es la nueva canción de Izone, conocido artista urbano de la escena nacional. Luego del estreno de "Tan Tan" junto a Dimelo Yepo, donde se han logrado miles de plays en las plataformas digitales, lanza esta nueva canción donde fue parte de la producción casi en su totalidad. "Es un video muy simple, donde sólo costeamos dos café que no salieron finalmente en el video, jajaja. Pero son cosas que pasan. La idea está, quería mostrarme tal cual me sentía con la canción y obviamente cantársela a la persona que me gusta", señaló.

