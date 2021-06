Ana Tijoux será parte del nuevo disco de Tom Morello

La cantante chilena Ana Tijoux será parte del próximo disco del músico Tom Morello, conocido por su trabajo en bandas como Rage Against the Machine y Audioslave.

El hombre detrás de "Killing in the name of" presentó este lunes "The Catastrophists", un nuevo EP que está preparando junto al artista electrónico The Bloody Beetroots y que verá la luz el 18 de junio.

Junto a ello Morello presentó el primer sencillo de la placa titulado "Radium Girls" con la colaboración de músicas de Pussy Riot y The Last Internationale.

El nombre de Ana Tijoux figura en una de las siete canciones que formarán este disco: "Lightning Over Mexico" es el nombre del tema en el que participará la ex Makiza.

La relación entre Tom Morello y Ana Tijoux se forjó en la última década con el estadounidense declarándose un público admirador del trabajo de la chilena. Años más tarde la invitaría a cantar durante el show de su banda Prophets of Rage en Santiago en 2017.