Ex miembros de Tiro de Gracia se reúnen para celebrar recordado disco

View this post on Instagram

Siempre te apoyare mi bro @lenwadurap de corazón! la unidad en el #hiphop y en la vida es el camino! El perdón y la verdad nos hace libres! #serhumano #desicion #blackclansaga #tirodegracia #zaturno

A post shared by Zaturno Espacial (@zaturnogalactico) on Jul 18, 2019 at 11:36am PDT