Gianluca estrenó su EP "Flotando Remix"

El músico Gianluca, que está preparando el lanzamiento de su primer disco "Yin Yang", lanzó este viernes el EP "Flotando Remix", que incluye un cover de "Mi verdad" de J Balvin, la adaptación en español de "Won't Be Late", y una segunda parte de "Flotando" junto a Princesa Alba.

"Creo que ambas adaptaciones entran en el mundo de 'Flotando' porque son canciones bailables y elegantes. 'Tu Verdad' es el primer cover que hago y 'Won't Be Late' me lleva de regreso al ejercicio de hacer remixes en español, que es algo genial de hacer y que hace tiempo no hacía. Es como empezar todo de nuevo", dijo el artista.

En tanto, el lanzamiento oficia en vivo su álbum debut "Yin Yang" será el próximo 7 de marzo en Teatro Teletón las entradas están disponibles en Puntoticket.