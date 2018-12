Princesa Alba anuncia concierto en Matucana 100

Con el objetivo de cerrar su buen año la cantante Princesa Alba realizará un show de celebración en Matucana 100 fijado para este 22 de diciembre.

En la ocasión la exponente trap presentará su nueva canción "Summer Love", tema en el cual colabora con otra sensación del estilo, el cantante Gianluca.

Trinidad Riveros, nombre real de Princesa Alba, comenzó a presentarse este año luego de que su canción "My Only One", cuyo videoclip fue grabado en el Estadio Monumental, se hiciera viral.

Actualmente sus videos en Youtube cuentan con más de 100 mil reproducciones, lo que la transforma en una de las artistas revelaciones de 2018.

Las entradas para el show de Princesa Alba en Matucana 100 se pueden adquirir en el sitio web del recinto a un valor de $5.000.