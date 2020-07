Tommy Rey: "En el clóset tengo la ropa de la orquesta y cuando la veo me da pena"

Desde el 8 de marzo, La Sonora de Tommy Rey se encuentra en pausa debido a la pandemia, una carrera tiene a su líder y voz encerrado en su hogar y con incertidumbre frente a la situación que vive el planeta.

"Esto ha sido muy terrible, algo que nunca esperamos. Nadie lo esperaba. Parece una película de terror, es bien complicada la situación que estamos viviendo", dice Tommy Rey a Cooperativa.

Desde octubre, dice el cantante, la sonora ha debido enfrentar suspensiones y cancelaciones de show. "Como vimos que se venía mal, guardamos la platita. La última pega que hicimos fue el Día de la Mujer en Calama. Fuimos y volvimos, pero nunca pensamos que ese 8 de marzo sería la última vez que tocaríamos", expresa.

Sin embargo, dentro de los meses de cuarentena, igualmente tuvo un espacio para regrabar el éxito "Daniela", con cambio de letra en el que la protagonista se contagia de coronavirus.

"A Don Francisco se le ocurrió esa idea. Me llamó un día y él le cambió la letra. Lo hicimos porque es algo que le sirve a la gente, es llamarle la atención con música, indicarle que se cuide y darle un poco de ánimo", contó quien cumple en los próximos días 76 años de edad.

"Aunque sea el Presidente, tiene que respetar las normas"

"En el clóset", cuenta el cantante, "tengo la ropa de la orquesta y cuando la veo me da pena, me da pena que no podamos trabajar, no podamos hacer nada. Eso a uno lo bajonea mucho".

También en este encierro sufrieron la muerte de Alejandro "Pocho" López, ex trompetista de la banda, que había abandonado la sonora hace algunos años y que se contagió de coronavirus.

"Lamentablemente lo agarró esta enfermedad maldita que tenemos acá. Cayó al hospital y no lo atendieron nunca, hasta que murió. Así pasó. Fue terrible. No pudimos participar del velorio. Llamé a su hijo, fue lo único que pudimos hacer", expresa.

Despedir a la distancia a un ex compañero lo compara con la situación vivida por el Presidente Sebastián Piñera y el funeral de su tío Bernardino.

"Me llamó la atención. Lo han criticado mucho pero creo que no es tan grave lo que hizo. Es su tío. Que haya abierto la tapa para mirar, no lo encuentro tan grave, no sé desde que punto de vista lo verán los demás", declara.

"Igual que dijeron que había ido a comprar vino, eso lo encuentro un poquito fuera de foco, porque si es el Presidente, cómo va a andar comprando vino. Lo encuentro entre cómico y raro. Aunque sea el Presidente, tiene que respetar las normas que se entregan a toda la gente", expresa.

Pese al encierro y la pausa en la carrera de la banda, Tommy Rey rescata el valor de la cumbia: "La música tropical en general levanta el ánimo. La cumbia nunca va a pasar de moda".

"Leo Soto (percusionista y director musical de la sonora) me dice 'date ánimo, si vamos a salir adelante' porque ando medio tristón. Tiene toda la razón, hay que pensar que va a llegar el momento en que vamos a poder seguir haciendo esto".

Finalmente, Tommy Rey tiene una palabra para la gente que disfruta de su música: "Yo le mando un saludo a toda la gente y que se cuiden mucho. Aunque se sufra estar encerrado, hay que pensar que eso nos está cuidando. Y que ojalá un día nos encontremos nuevamente".