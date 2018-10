Músico de Sigur Rós abandonó la banda tras ser acusado de abuso sexual

La banda islandesa Sigur Rós anunció la salida de uno de sus músicos debido a las acusaciones por abuso sexual que recaen en su contra.

Según detalla Pitchfork, el baterista Orri Páll Dýrason es acusado por una mujer de haberla violada en 2013 mientras ella se encontraba durmiendo.

"Estaba ebria y me junté con él en un bar. También nos besamos antes de que nos quedáramos dormidos en la misma cama. Después de eso me desvanecí. Desperté con la sensación de haber sido penetrada sin mi consentimiento mientras dormía profundamente. Esa noche pasó dos veces y aún me pregunto por qué no me fui después de la primera vez", relató la mujer en sus redes sociales.

Ante esto, Sigur Rós decidió la salida de Dýrason debido a "las extremamente serias y personales acusaciones que recaen sobre él".

"Hemos aceptado su renuncia a la banda para dejarle lidiar con este asunto en privado", agregaron.

Orri Páll Dýrason se integró a Sigur Rós en el año 2000, tras el lanzamiento del disco "Ágætis byrjun".