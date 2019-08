Neil Young anunció lanzamiento de nuevo disco para este año

Neil Young anunció que en octubre publicará un nuevo disco junto a la banda Crazy Horse y que incluirá 10 nuevas canciones.

En un comunicado a través de su página web, el cantante anticipó detalles de su nuevo disco "Colorado" y que durante este mes se publicará el primer sencillo, "Rainbow of colors".

Crazy Horse, integrada actualmente por Billy Talbot, Ralph Molina y Nils Lofgren, es un grupo que se inició en los años 60 bajo otro nombre y que alcanzó fama como acompañantes de Neil Young desde sus inicios, poniendo música a algunos de sus mayores éxitos, "Rockin' in the Free World".

"Colorado", el álbum número 28 de su carrera, es el primer trabajo que el artista canadiense publica junto a Crazy Horse desde "Psychedelic Pill" (2012) y toma el relevo en su discografía a "The Visitor" (2017), que grabó junto a la banda Promise Of The Real, y "Hichhiker" (2017).

En paralelo, se anunció la proyección en cien salas de cine de todo el mundo del documental "Mountaintop Sessions", dirigido por C.K. Vollick, en el que narra el proceso de elaboración del disco.