Paul McCartney deslumbró en su regreso a Chile con impecable recorrido a su trayectoria

Más de 30 mil personas llegaron al Estadio Nacional para disfrutar y emocionarse con un impecable show de Paul McCarteney.

Tuvieron que pasar cinco años para que el músico volviera a nuestro país, esta vez de su Freshen Up Tour que debutó el 2018 y continúa su periplo por Sudamérica.

Como es habitual en sus conciertos partió con "A hard day's night", un clásico de The Beatles acompañado por una banda que dejaba claro que la noche iba en serio.

Tras eso, uno de los momentos que más aplausos generó cuando dijo: "bacán verlos de nuevo". Los asistentes al recinto ñuñoino se rieron tras la impensada frase.

En lo musical, los primeros compases estuvieron marcados por "Let me roll it" de su etapa Wings y su parte solista. De esos períodos llegaron los momentos de melancolía gracias a su infaltable piano. "My Valentine", la canción dedicada a su actual esposa Nancy o "Maybe i'm amazed" marcaron un silencio sobrecogoder, porque todos escucharon con atención casi reflexiva. También hubo espacio para "Come on to me", el himno de su reciente disco "Egypt Station"

Un repleto Estadio Nacional volvió a ponerse a los pies de sir Paul.

Otro momento emotivo fue cuando cantó "In spite of all danger", la primera pieza que compusieron The Beatles en su época como The Quarrymen. Canciones que tenían el acompañamiento de dos pantallas laterales.

La batería de éxitos de The Beatles vino en la mitad del show con clásicos como "I've just seen a face", "Blackbird", "Lady Madonna", "Let it be" y "Hey Jude". Y antes del bis, toda la potencia de 'Live and let die", una verdadera institución de Wings que llenó el Nacional de fuegos artificiales y delirios varios.

Para el bis, Macca salió con tres banderas, una chilena, una de Gran Bretaña y otra con los colores LGTB. Encore que tuvo pura Beatlemania con "Birthday", "Get Back", "Golden Slumbers" y "Carry that Weight".

"La raja" dijo Paul McCartney agredeciendo al público que vibró con él en cada instante, incluso en el desenlace con "The End". Un final a la altura de un maravilloso concierto.