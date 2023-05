Peace Out: Aerosmith se despide de los escenarios con una gira de 40 shows

El grupo Aerosmith finalmente anunció los primeros detalles de la gira con la que pretenden despedirse de los escenarios tras más de 50 años de carrera artística.

Se trata de "Peace Out", un recorrido que -de manera inicial- los llevará a tocar en Estados Unidos y Canadá entre septiembre de este año y enero de 2024.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans... It's time for one last go!



