Pink Floyd anuncia completa reedición de discos sin Roger Waters

"The Later Years" es el nombre del próximo lanzamiento de Pink Floyd que reeditará los trabajos lanzados luego de la salida de Roger Waters en los '80.

Una colección de 16 discos que cuenta con álbumes de estudio y en vivo, películas de conciertos, rarezas inéditas y más. El lanzamiento fijado para el 29 de noviembre.

"A Momentary Lapse of Reason" de 1987 ("actualizado y remezclado" por David Gilmour y Andy Jackson), "The Division Bell" de 1994 y "The Endless River", y además de los álbumes en vivo "Delicate Sound of Thunder" y "Pulse" son parte de lo que estará disponible.

La "actualización" de "A Momentary Lapse of Reason" implicó la restauración de contribuciones adicionales del fallecido tecladista Richard Wright más pistas de batería recién grabadas por cortesía de Nick Mason para "restaurar el equilibrio creativo entre los tres miembros de Pink Floyd".

La reedición incluye Blu-rays que presentan mezclas 5.1 para los tres álbumes de estudio, la película de "Pulse" restaurada y reeditada (disponible por primera vez en Blu-ray) y conciertos de Venice y Knebworth.