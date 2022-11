Placebo pide a sus fans no utilizar sus teléfonos durante sus conciertos

La banda británica Placebo hizo una particular petición a los asistentes a sus

próximos shows: no grabar o tomar fotografías durante sus shows.

"Queridos fans de Placebo, nos gustaría pedirles amablemente NO pasar el concierto

filmando o tomando fotos con sus teléfonos", comenzó diciendo en el post publicado en sus redes sociales en el marco de su gira Never Let Me Go.

En la publicación, el grupo explica que la utilización de celulares durante sus presentaciones les dificulta conectar con el público y las emociones de las canciones, además de ser "una falta de respeto con los demás asistentes que quieren ver el show, no la parte trasera de sus teléfonos".

"Por favor, estén aquí y ahora en el presente y disfruten el momento porque este momento no volverá a pasar otra vez. Nuestro propósito es crear comunicación y trascendencia. Por favor ayúdennos con nuestra misión", expresó la agrupación.