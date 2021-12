Billie Eilish confesó "adicción" a la pornografía: "Destruyó mi cerebro"

La popular cantante Billie Eilish reveló que comenzó a consumir pornografía desde los 11 años pero que eso lo llevó a una "adicción" que ahora la dejó con algunas secuelas.

La cantante de 19 años aseguró en "The Howard Stern Show" de SiriusXM que "realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía".

Eilish habló sobre su relación con la pornografía tras el lanzamiento de su single "Male Fantasy", en el que canta que se distrae con la pornografía.

"Creo que el porno es una desgracia. Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años", expresó la ganadora del Grammy.

En la conversación con Stern, la artista dijo que no solo le causó problemas una vez que comenzó a tener relaciones sexuales sino que también cree que le provocó parálisis del sueño y pesadillas.

"Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no estaba diciendo que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía", declaró Eilish.