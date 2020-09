Demi Lovato y Marshmello acaban de estrenar su nueva y esperada colaboración para el sencillo "Ok Not To Be Ok", lanzado en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Además este lanzamiento va de la mano con su asociación con Hope For The Day, el movimiento sin fines de lucro que impulsa la conversación sobre prevención proactiva del suicidio, y educación en salud mental.

LEER ARTICULO COMPLETO