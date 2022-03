Residente acusa a un "pendejo del género urbano" de boicotear su música

El cantante Residente publicó un iracundo video en el que acusa a un "pendejo del género urbano" de boicotear su próxima canción y de impedir su publicación.

Sin entregar el nombre del cantante, el puertorriqueño contó que "en estos días iba a sacar un tema (...) en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes en la música. Y al final le dedique un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano".

"Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y, desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera", agregó.

El ex Calle 13 aseguró que estrenará su canción de todas maneras "cuando la gente quiera".

#Residente le manda mensaje a un artista que no quiere que saque su tema ya que le dedica dos o tres barras al final del tema… ¿A quien tu crees que le dedica esas barras? pic.twitter.com/epKsi9ulT6 — 🏠In The House 🏠 (@EnLaCasaPR) March 2, 2022

"La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. No se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado", remató el rapero.

Hace seis meses Residente protagonizó una dura pelea mediática con el reggaetonero colombiano J Balvin, luego de que este se quejara por el bajo número de nominaciones que obtuvo a los Latin Grammy. "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog", le dijo el isleño en aquella ocasión.