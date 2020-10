Todo indica que el regreso de AC/DC está cada más cerca. La legendaria banda, liderada por Brian Johnson, ha estrenado el video de su último sencillo "Shot In The Dark".El tema es su primera canción en 5 años y formará parte de su nuevo álbum "Power Up". Esta nueva etapa también reúne al baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams y será el primero sin el guitarrista Malcolm Young, que falleció en 2017.

