"Shot In The Dark" es el nombre del sencillo que lanzó este 7 de octubre la legendaria banda australiana AC/DC, marcando el regreso del cantante Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, quienes junto al insigne Angus Young y su sobrino Stevie Young lanzan en noviembre el disco "Power Up".

