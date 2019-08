Icónico álbum de Tool encabeza ránking de Apple Music

El tercer álbum de Tool, "Lateralus", es actualmente el número 1 en la lista de álbumes más escuchados en el servicio de streaming Apple Music, solo dos días después de que la banda estadounidense pusiera a disposición todo su catálogo en las plataformas.

"Opiate", "Undertow", "Ænima", "Lateralus" y "10, 000 Days" están disponibles en los distintos servicios de streaming desde el pasado viernes, lo que generó diversas reacciones de fanáticos a lo largo del mundo.

"Lateralus", lanzado en 2001, ahora está encabezando la lista de álbumes en iTunes de Apple Music, desplazando a trabajos de Billie Eilish y las bandas sonoras de "Once Upon A Time In Hollywood", "El Rey León" y "The Greatest Showman".

Además, cinco temas de Tool se encuentran actualmente en el top 10 de canciones descargadas de iTunes: "Schism", "Forty Six & 2", "Stinkfist", "Ænema" y "Vicarious".

Este hito llega a semanas de que el esperado quinto álbum de Tool, "Fear Inoculum", sea lanzado el próximo 30 de agosto, siendo el primer disco de la banda en 13 años.