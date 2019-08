Mr. Bungle confirma shows de reunión tras 20 años

La banda de rock experimental Mr. Bungle se reunirá para sus primeros shows en vivo en casi 20 años fijados para principios de 2020, con alineación original más invitados estelares.

El grupo tocará en vivo su demo de 1986 "The Raging Wrath Of The Easter Bunny" en tres conciertos en Los Ángeles (7 de febrero), San Francisco (8 de febrero) y Nueva York (10 de febrero).

La formación de la banda estará compuesta por los miembros fundadores Trevor Dunn, Mike Patton y Trey Spruance, junto con la participación de Scott Ian (Anthrax) en la guitarra y Dave Lombardo en la batería.

Según Patton, no habrán más fechas que las tres anunciadas.