Noel Gallagher quiere iniciar campaña para que se separe Foo Fighters

Como si fuera un viaje en el tiempo hacia los '90, dos figuras de esa época ahora protagonizan una particular instancia: Noel Gallagher comentó que busca comenzar una petición para que se separe Foo Fighters.

El ex Oasis respondió durante un show este jueves en San Diego las palabras que Dave Grohl y Taylor Hawkins expresaron el pasado fin de semana en Inglaterra.

"Uno de estos días recuperaremos a Oasis. Uno de estos días", afirmó Grohl en el show de los Foos en el festival de Reading. "Lo estamos intentando. Firmemos una petición. Todos aquí, ¿de acuerdo? Sucederá", agregó el baterista.

Ahora, Gallagher reaccionó ante el llamado a firmar una petición y en su estilo le dijo a la multitud en su show en la ciudad estadounidense: "Me gustaría comenzar una petición para que se separe Foo Fighters".

