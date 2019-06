Tom Morello fue parte de un show en Chicago donde tuvo un momento especial arriba del escenario: un fanático quiso tomarse una selfie mientras el guitarrista tocaba, pero el ex Rage Against the Machine rechazó lanzando lejos el celular. "Pon un teléfono en mi cara en el escenario y lo lanzaré", dijo después el músico.

