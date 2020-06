Rage Against the Machine regresa a los ránkings en medio de protestas en Estados Unidos

El álbum debut de Rage Against the Machine, lanzado en 1992, volvió a las listas de los más escuchados mientras Estados Unidos vive protestas por la violencia policial.

El disco homónimo del cuarteto, que incluye canciones como "Killing in the Name" y "Know Your Enemy", llegó al número 174 en la lista de los 200 de Billboard de esta semana.

Además de eso, Forbes indica que el jueves por la tarde, el disco alcanzó el número 8 en la lista de álbumes principales de iTunes y entró al Top 30 de los Álbumes de Rock del servicio de streaming Apple Music.

Rage Against the Machine había fijado una gira de reunión para este 2020 pero la pandemia de coronavirus obligó a posponer las fechas hasta el segundo semestre de 2021.