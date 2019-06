The Killers sorprende con Johnny Marr y Pet Shop Boys en Glastonbury

La noche del sábado, The Killers cerró la jornada del festival Glastonbury con un show en el que fue acompañado por Johnny Marr y Pet Shop Boys, interpretando parte de su repertorio.

Los estadounidenses invitaron primero al dúo británico para hacer una versión de "You Were Always on My Mind" y luego tocar juntos "Human".

Hacia el final del show, el conjunto de Las Vegas trajo al escenario a Johnny Marr, el legendario guitarrista de The Smiths, para tocar un cover de "This Charming Man" de su ex banda y terminar acompañando con su guitarra el clásico "Mr. Brightside".