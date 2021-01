Viuda de Chris Cornell confirmó segundo volumen de álbum con canciones inéditas

En diciembre pasado se lanzó "No One Sings Like You Anymore", un álbum de temas inéditos de Chris Cornell, y ahora su viuda Vicky Cornell confirmó una segunda parte.

"Hay un volumen dos", reveló en el programa radial The Point's Rizzuto Show. "Sin embargo, lo que tiene el volumen uno que lo hace especial es que él lo dominó, lo secuenció, todo esto es Chris de principio a fin. Y el otro fue masterizado, no secuenciado", agregó.

"Debido a que fue un escritor tan prolífico, estamos bendecidos, porque nos ha dejado mucha música. No en forma completamente terminada, pero hay suficiente para trabajar", expresó Vicky.

"No One Sings Like You Anymore", lanzado en diciembre, fue grabado en 2016 por el fallecido músico e incluye versiones de artistas como John Lennon, Electric Light Orchestra y Prince.