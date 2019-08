Bullet for My Valentine confirma su regreso a Chile para noviembre

La banda galesa Bullet for My Valentine anunció que vuelve a Chile en el marco de la gira de promoción de su álbum "Gravity".

El conjunto de metalcore se presentará el 28 de noviembre en Club Blondie de Santiago, como parte de un recorrido por Sudamérica que incluye pasos por Perú, Brasil y Argentina.

Bullet for My Valentine actuará por tercera vez en Chile, sumando su debut de 2011 y su retorno en 2015.

Las entradas estarán a la venta a través del sistema Eventrid desde el lunes 2 de septiembre al mediodía.

Very excited to announce a few headline dates in South America later this year! Tickets on sale Monday Sept 2nd at https://t.co/ZOk6VeWbqg Don’t miss it! pic.twitter.com/ktWw97sscL