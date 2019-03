Epica regresa a Chile en octubre

La banda Epica, liderada por Simone Simons, anunció que regresará a Chile el próximo 30 de octubre al Teatro Caupolicán de la mano de su tour "Design your Universe 10th Anniversary Shows", celebrando la década del disco preferido por sus fanáticos.

Después de la respuesta de sus fanáticos latinoamericanos, la banda decidió agregar más fechas a la gira en Chile, Colombia y Costa Rica.

"¡Nos hace feliz anunciar fechas extra en la gira Design Your Universe para América Latina! Es " Our Destiny" guiarte a través de estas "Tides of Time ", así que abramos las puertas al "Kingdom of Heaven", dijo Mark Jansen.

Las entradas se pondrán a la venta a través del sistema Ticketek a partir del sábado 23 de marzo al mediodía y sin cargo -solo en efectivo- en The Knife (Eurocentro) y Rock Music (Portal Lyon).

Los valores son:

Cancha: $33 mil

Platea: $33 mil

Palco: $50 mil

Palco MEET & GREET: $100 mil

Día del Show:

Cancha: $39 mil

Platea: $39 mil