Incertidumbre por concierto de Metallica: Productora reacciona ante posible cancelación en el Estadio Nacional

Tras el anuncio de que el recital de Metallica en el Estadio Nacional agendado para finales de este mes podría no concretarse, la productora DG Medios lamentó la falta de certeza sobre el ansiado evento.

Luego de tres reuniones efectuadas por el Ministerio del Deporte, Instituto Nacional del Deporte, la empresa contratista DVC y la organización del evento, fue resuelto que deberán buscar otra sede debido a un retraso en las remodelaciones que prepararán el lugar para los Juegos Panamericanos de 2023.

Por su parte, el gerente general de DG Medios, Carlos Geniso, apuntó que "si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile", en conversación con La Tercera. "¿Ahora vamos a tener que decirle a toda esa cantidad de personas que no puede ir a Metallica?", se cuestionó.

En la misma línea, DG Medios –en un comunicado oficial publicado este domingo– aseguró que lleva "años trabajando para realizar el concierto de Metallica en el Estadio Nacional".

Así, una resolución clara aún forma parte de la incertidumbre: "Estamos a la espera de una respuesta favorable para cumplir con l@s fanátic@s sobre el evento que llevan esperando por años", sentenció.

Su sexto show en el país, originalmente fijado para el miércoles 27 de abril de 2020 y que no pudo efectuarse en esa oportunidad debido a la crisis del coronavirus, es la obertura de su gira mundial.

La eventual llegada de los intérpretes de "Master of Puppets" correspondería a la reinauguración del recinto. La última vez que fue la casa de un megaevento ocurrió cuando aterrizó Iron Maiden, en octubre de 2019.

Para la fecha del show está descartado el Estadio Monumental, pues Colo Colo juega ese día en el recinto ante River Plate; y desde DG Medios enfatizan la imposibilidad de llevar el concierto a recintos como el Parque O'Higgins.