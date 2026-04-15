UDI: El Gobierno debe tomar pronto medidas concretas y palpables en seguridad

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, enfrenta nuevas críticas tras haberse ausentado de una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado en la que se discutiría un proyecto de modernización de Carabineros, lo que obligó a suspenderla.

En El Primer Café de Cooperativa, el prosecretario nacional de la UDI, Felipe Valdovinos, llamó a "no sobredimensionar este hecho puntual", pero reconoció la necesidad pronta de mejoras "palpables" por la ciudadanía en el ámbito de dicha cartera.

"Este Gobierno lleva un mes, hay que dejarlo trabajar. Yo creo que la ministra tiene las capacidades para poder llevar adelante este Ministerio y la tarea de enfrentar la violencia, el narcotráfico y la delincuencia", pero "hay medidas que son (para aplicar) en el corto, mediano y largo plazo", planteó el gremialista.

"Obviamente que la violencia y los asesinatos no se cortan de un día para otro, pero yo creo que pronto el Gobierno debiera dar señales en el sentido de que pueda haber una percepción ciudadana más inmediata de que esto se está enfrentando con decisión", advirtió.

"Más allá de que llevemos un mes de Gobierno, yo creo que prontamente el Gobierno va a tener que dar señales claras, concretas: de manera responsable y sin vender humo, este Gobierno va a tener que tomar las medidas necesarias para poder enfrentar la seguridad a un nivel que sea perceptible para la ciudadanía", planteó.

Durante este periodo "se ha renovado el estado de excepción en la Macrozona Sur, se ha instalado un comité de seguridad liderado por el Presidente Kast, se puso un encargado especial para la Macrozona Norte y preocupado por el tema migratorio. Esas medidas son muy importantes, pero sin duda hay que reconocer que a los ojos de la ciudadanía estas medidas no son palpables", enfatizó.

Frases "excesivas" de Carter

Algunas de las críticas más duras tras el impasse del martes en la Cámara Alta llegaron del senador Rodolfo Carter, quien afirmó: "Se nos cae todo el relato, esto es inaceptable".

"Esto no es un accidente, es desprolijidad" que "viste de argumentos a una oposición que legítimamente, hoy día, nos ridiculiza", remarcó el exalcalde de La Florida.

Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, opinó en Cooperativa que "es un poco excesiva la frase" de Carter.

"Este tipo de descoordinaciones, lamentablemente, ocurren: han ocurrido, ojalá no pasasen, pero pueden llegar a ocurrir. Uno entiende el malestar de los parlamentarios porque fracasa la sesión, (...) ya que son personas que tienen tiempos más bien acotados (...) Entiendo que llegó el ministro García a pedir las disculpas", comentó.

"Es una descoordinación que ojalá no hubiese ocurrido. Esperemos que ese tipo de cosas no se repitan, porque claramente el tema seguridad es uno de los cuales la ciudadanía quiere que se vean los avances, ya que fue tema eje de la última campaña presidencial, y ahí los retrasos en la discusión no son buenos, porque retrasan la discusión de los proyectos", analizó.