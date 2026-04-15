Oposición advierte eventual inconstitucionalidad en el proyecto estrella de Kast

Dirigentes de oposición salieron a advertir durante las últimas horas una posible inconstitucionalidad en el bullado "Plan de Reconstrucción Nacional" que el Presidente José Antonio Kast explicará con detalle, esta noche de miércoles, en su primera cadena nacional.

El diputado Álvaro Ortiz, nuevo presidente de la Democracia Cristiana, afirmó esta mañana en varias entrevistas radiales que "al mezclar materias de reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo -que es una reforma tributaria encubierta- podríamos estar frente a una inconstitucionalidad".

Profundizó en el tema, en El Primer Café de Cooperativa, la secretaria nacional falangista, Alejandra Krauss, quien aseguró que "la bancada (DC) está evaluando el tema de la constitucionalidad en esta ley miscelánea".

"De acuerdo a nuestra Constitución, el tratamiento legislativo en relación con las distintas materias -y en particular lo que dice relación con el tema tributario- tiene trámites y quórum distintos. En consecuencia, no pueden abordarse de igual manera todas y cada una de las medidas que están contenidas en el proyecto de ley" de la Administración Kast, afirmó la exministra.

Por ende, agregó la exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, "en esta materia se va a hacer un estudio en derecho y se van a solicitar todos los informes que correspondan, a efectos de que la Constitución se cumpla irrestrictamente".

Bassa: "Las leyes misceláneas están prohibidas"

Al mismo asunto se había referido ya, el martes en el Congreso, el exvicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa: "Toda ley debe tener una idea matriz que define todo el proceso legislativo", pues incide en "las indicaciones, las comisiones a las cuales van" las diferentes iniciativas, explicó.

"Este proyecto de ley es inconstitucional, (porque) no pueden presentarse leyes misceláneas, están prohibidas", aseguró el abogado constitucionalista, actual diputado por el Frente Amplio.

Su colega Constanza Schönhaut remarcó en El Primer Café que "cualquier tipo de tramitación tiene que ceñirse a la Constitución, las leyes y, por cierto, el reglamento. En ese sentido, estamos disponibles a evaluar ese informe en derecho que comenta Alejandra (Krauss) para resguardar que se tramite de la manera correcta".

"La eventual intención de pasar solo por una comisión (parlamentaria) todos estos temas (que pretende aglutinar el Ejecutivo) no permite tener una visión y un debate integral, porque esto tiene temas de seguridad, incluye a las pymes, materias de impuestos... un montón de cosas que es importante que puedan discutirse de manera transversal en las distintas comisiones que corresponden", alegó Schönhaut.

A juicio de la frenteamplista, esta controversia delata un problema de fondo: "Este Gobierno -particularmente el sector de Republicanos- tiene dificultades para dialogar... No lo hicieron como oposición y, claramente, tampoco lo están haciendo como oficialismo. Creyeron que era llegar y pasar la aplanadora legislativa y se dieron cuenta que no es posible, y no han podido cuadrar ni siquiera a su propio sector".