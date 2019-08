Laura Pergolizzi debutará en Chile

La cantante y compositora Laura Pergalizzi, más conocida como LP, debutará en Chile el domingo 13 de octubre en Cúpula Multiespacio con un show que presenta su quinto y más reciente disco "Heart to mouth".

Antes de su salto a la fama con "Lost on you", la artista y compositora se anotó creación de canciones para otros artistas como "Love will keep you up all night" de Backstreet Boys, "Beautiful people" de Christina Aguilera, "Cheers (Drink To That)" de Rihanna, "Shine Ya Light" de Rita Ora, entre otras.

Sus canciones, que abordan temas complejos como la sexualidad, el consumo de drogas y las relaciones humanas, rozan por momentos los límites de la censura. Su quinta entrega "Heart to Mouth" destaca como su declaración más directa hasta el momento: "Cuando me pongo el micrófono y empiezo a hacer melodías, puedo sentir esa línea directa desde mi corazón hasta mi boca".

La preventa para clientes Banco de Chile comenzará el mediodía del 6 de agosto con un valor de 31.400 pesos y el 8 de agosto, la venta general a 38.000 pesos, ambas a través del sistema Puntoticket.