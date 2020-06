Los escenarios que maneja la organización de Lollapalooza Chile

Después de postergar su edición de marzo y trasladarla a noviembre, Lollapalooza Chile maneja algunas alternativas tomando en cuenta el aumento de contagios de coronavirus en el país.

La edición de Chicago cancelada y otros festivales que han postergado su realización como Coachella y Primavera Sound, han puesto la mirada sobre el evento que también se hace en Brasil y Argentina.

Con fecha para el 27, 28 y 29 de noviembre, Lollapalooza Chile podría no realizarse, sumándose a otros conciertos de la cartelera de este 2020 que han sido cancelados o suspendidos.

"Es difícil y es poco probable que tengamos conciertos de cualquier tipo este año. Y es probable que debamos mirar las fechas de 2021. Pero por ahora no hay nada", dijo Sebastián de la Barra, director de Lotus, a La Tercera.

El punto más importante que llevaría a cancelar Lollapalooza Chile 2020 es la situación que se vive en Brasil, donde este fin de semana llegó a ser el segundo país con más fallecidos por coronavirus, con más de 40 mil personas que murieron debido a la pandemia.

Las versiones de Brasil y Argentina son importantes a la hora de armar el cronograma del festival por Latinoamérica, por lo que la situación que se vive en la región pone en peligro al evento.

De la Barra asegura que como los nombres confirmados para el evento (Guns N' Roses, The Strokes y Travis Scott) no han descartado su presencia, "no vamos a poder confirmar una nueva fecha para Lolla".

Por lo pronto, si se decide suspender la edición 2020, el festival retornaría a su fecha habitual de marzo o abril y se descarta una versión "a menor escala" con menos público y menos artistas.