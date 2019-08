Metallica confirmó show en Chile: 15 de abril en el Estadio Nacional

Tras disipar los rumores y anunciar una gira por Sudamérica el viernes pasado, Metallica confirmó que regresa por sexta vez a nuestro país, con un concierto el próximo 15 de abril de 2020.

Fue la misma banda que anunció que traerá a Chile el tour "WoldWired" y que el concierto será realizado en el Estadio Nacional.

Además, confirmaron la presencia de invitados especiales: La banda Greta Van Fleet.

In April 2020, we are bringing the #WorldWired full-on stadium experience to South America for 6 headlining shows featuring special guest, @GretaVanFleet!



