Pat Metheny vuelve a Chile con show que repasa su carrera

Pat Metheny, el guitarrista de jazz más destacado de las últimas décadas, regresa a Chile con una revisión de su exitosa carrera, en marzo de 2020.

El compositor regresa al país para celebrar los 12 años del ciclo Stgo Fusión el próximo 21 de marzo en el Teatro Caupolicán.

El ganador del Grammy anunció la gira "An Evening with Pat Metheny" con una serie de fechas en todo el mundo para el 2020. Recientemente fue incluido en el "Downbeat Hall of Fame", convirtiéndose en el miembro más joven y sólo el cuarto guitarrista (uniéndose a Django Reinhardt, Charlie Christian y Wes Montgomery).

Para esta gira, Metheny contará con su más constante colaborador desde el 2000, el baterista Antonio Sánchez.

Es la cuarta visita del insigne músico a nuestro país, desde su debut en diciembre de 1987 en el Court Central del Estadio Nacional, siguiendo en septiembre de 1993 en San Carlos de Apoquindo y su show de abril de 1996 en Estadio Chile.

Las entradas se ponen a la venta el viernes 12 de julio a través del sistema Ticketek, con valores desde los $28.000.