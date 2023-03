Lauren Jauregui: "Shakira es mi inspiración más grande"

Este domingo 5 de marzo la cantante Lauren Jauregui visitará Chile para presentarse en Basel Venue con un concierto en solitario.

La ex Fifth Harmony estará en el país mostrando su faceta más latina, la que se ha visto plasmada en canciones como "Lento" y "Piña". "Me siento bien cómoda cantando en los dos idiomas. Tengo raíces cubanas, son parte de mi y tienen que ver con lo que hoy soy como mujer", explicó la cantante en conversación con Cooperativa.

Jauregui, nacida en Miami en 1996, se encuentra trabajando en nueva música enfocada en rescatar los sonidos latinos que han sido parte de su vida. "Estoy en el proceso de descubrirme más como artista latina y de incorporar eso a mi propia música", indicó.

Para ello existen varias referentes. Algunas de ellas son Celia Cruz o La Lupe, pero definitivamente es la colombiana Shakira quien más inspira a Jauregui.

"Shakira me encanta, amo como se expresa. Ella fue la primera en hacer algo pop en inglés y en español, siempre ha sido una inspiración bien grande. Es una artista bien profunda", sostuvo.

Lauren Jauregui en Chile: Entradas

Las entradas para la presentación de Lauren Jauregui en el Basel Venue están a la venta en sistema Puntoticket, con precios que parten en los $51.800.