The Cure en Chile: la segunda visita de la banda confirma fecha y recinto

Es oficial: The Cure regresará a Chile este 30 de noviembre para presentarse en el Estadio Monumental.

La banda, que ya había adelantado su visita a la región a través de su líder Robert Smith, llegará por segunda vez con su gira "Shows Of A Lost World" a 10 años de su debut en territorio nacional.

En dicha ocasión, la banda repletó el Estadio Nacional con un show que se extendió por más de tres horas, donde repasaron clásicos como "Friday I'm In Love", "Just Like Heaven", "Pictures of You", entre otros éxitos con los que volverán a hacer vibrar a sus fanáticos.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster a partir del lunes 26 de junio a las 10:00 horas, con preventa exclusiva para clientes Scotia y Entel. En tanto, la venta general iniciará el miércoles 28 a las 10:01 horas mediante el mismo sistema.