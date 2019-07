Stevie Wonder reveló que se someterá a un trasplante de riñón

Stevie Wonder reveló durante su más reciente concierto que se someterá a una cirugía de riñón en septiembre y aseguró que se siente bien de salud.

"Entonces, lo que va a suceder es esto, me someteré a una cirugía, me someteré a un trasplante de riñón en septiembre de este año. Estoy bien, todo bien. Tengo un donante, todo está bien", dijo Wonder en medio de su show en Hyde Park de Londres.

"Quiero que sepas que vine aquí para darte mi amor y agradecerte por tu amor. No tienes que escuchar ningún rumor sobre nada, te dije lo que está pasando. Estoy bien. ¿Bueno?", agregó.

Los comentarios de Wonder siguen un informe de Detroit Free Press de esta semana que decía que el cantante estaba "luchando contra un problema de salud grave pero manejable".