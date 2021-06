Músicos como Amy Lee de Evanescense, actores y actrices como John C. Riley y Kathy Najimy ("Hocus Pocus") y figuras como la conductora canadiense Samantha Bee fueron parte de un video en el que Kyle Gass y Jack Black, miembros de Tenacious D, incentivan la vacunación al versionar "I Wanna Be Sedated" de Ramones pero cambiando la letra por "I Wanna Be Vaccinated" ("Quiero ser vacunado" en español).

